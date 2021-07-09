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В Петербурге мужчина прислал 8-летней видео, на котором он мастурбирует
Сегодня, 10:55
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге мужчина прислал 8-летней видео, на котором он мастурбирует

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Ребёнок отказывается говорить, кто этот человек.

В Петербурге разыскивают "Бехруза", который прислал 8-летней девочке видео интимного характера, где он мастурбирует. В деле разбирается полиция, стало известно Piter.tv.

В полицию обратились родители девочки, семья проживает в Парголово.  По словам родителей, неизвестный прислал 5 июля их дочери в Telegram видео порнографического характера. Также в конце мая родители в истории браузера на ноутбуке дочери нашли поисковые запросы "секс", "порно". Уже 8 июля мама девочки проверила её телефон, где нашла переписку с "Бехрузом". В данной переписке было видео сексуального характера (мужской половой орган) и сообщения от девочки, сообщения со стороны мужчины были удалены. Дочь отказывается говорить, кто этот человек.

Проводится проверка.

На выходных в Петербурге двух граждан Узбекистана задержали за приставания к 12-летней девочке на пляже.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, парголово
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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