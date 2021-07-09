В Петербурге мужчина прислал 8-летней видео, на котором он мастурбирует

Ребёнок отказывается говорить, кто этот человек.

В Петербурге разыскивают "Бехруза", который прислал 8-летней девочке видео интимного характера, где он мастурбирует. В деле разбирается полиция, стало известно Piter.tv.

В полицию обратились родители девочки, семья проживает в Парголово. По словам родителей, неизвестный прислал 5 июля их дочери в Telegram видео порнографического характера. Также в конце мая родители в истории браузера на ноутбуке дочери нашли поисковые запросы "секс", "порно". Уже 8 июля мама девочки проверила её телефон, где нашла переписку с "Бехрузом". В данной переписке было видео сексуального характера (мужской половой орган) и сообщения от девочки, сообщения со стороны мужчины были удалены. Дочь отказывается говорить, кто этот человек.

Проводится проверка.

На выходных в Петербурге двух граждан Узбекистана задержали за приставания к 12-летней девочке на пляже.

Фото: Piter.tv