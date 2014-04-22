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На пляже Верхнего Суздальского озера незнакомец приставал к 12-летней девочке
Сегодня, 8:38
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На пляже Верхнего Суздальского озера незнакомец приставал к 12-летней девочке

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Оперативно были задержаны граждане Узбекистана 18 и 19 лет. В их отношении составили протоколы за нарушение режима пребывания (проживания) в РФ.

В Петербурге задержали 18 и 19-летних граждан Узбекистана по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Подробности стали известны Piter.tv.

Вечером 9 июля в полицию обратился сотрудник спасательной станции. Он сообщил, что к нему обратилась 12-летняя девочка и рассказала, что к ней на пляже Верхнего Суздальского озера приставал мужчина.

Оперативно были задержаны граждане Узбекистана 18 и 19 лет. В их отношении составили протоколы за нарушение режима пребывания (проживания) в РФ.

Позднее в полицию обратилась мама девочки и сообщила, что незнакомец совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её несовершеннолетней дочери. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также в Сосновом Бору девятиклассника подозревают в сексуальном насилии в отношении малолетнего.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, насилие, пляж
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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