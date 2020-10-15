В Сосновом Бору девятиклассника подозревают в сексуальном насилии в отношении малолетнего

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Сосновом Бору девятиклассника подозревают в совершении насильственных действий сексуального характере в отношении 9-летнего мальчика. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась мама пострадавшего ребёнка. Она заявила, что днём 8 июля несовершеннолетний (на вид 15-16 лет) совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её сына 9-летнего сына.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 15-летний ученик 9 класса. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv