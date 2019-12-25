Бомж держал девочку-подростка в подвале дома на Кораблестроителей

В Василеостровском районе Петербурга мужчина удерживал 13-летнюю девочку в подвале. Возбуждено уголовное дело.

Днем в пятницу, 7 июля, в отделение полиции обратилась женщина с сообщением о том, что ее дочь утром этого же дня в подвале дома на улице Кораблестроителей держал неизвестный мужчина.

Как стало известно Piter.TV, мужчина не только держал девочку в подвале, но также совершил действия сексуального характер и похитил телефон стоимостью 5 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался местный бомж, который ранее был несколько раз судим. Возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего) и пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни).

Ранее сообщалось, что в Мурино мужчина убил человека тремя выстрелами из револьвера.

Фото: Piter.TV