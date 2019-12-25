В Мурино мужчина убил человека тремя выстрелами из револьвера

Ночью в четверг, 6 июля, в дежурную часть поступило сообщение о том, что в Мурино на Гражданской улице лежит труп мужчины.
Как стало известно Piter.TV, подозреваемый в совершении преступления, находясь на своей участке, поссорился со знакомым. После внезапно возникшего конфликта он выстрелил в него три раза из револьвера.
После полученных травм пострадавший скончался. По данным Росгвардии, информации об оружии у них в базе нет. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Ранее сообщалось, что в Кировске мужчина перерезал ножом горло соседу.
Фото: Piter.TV
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