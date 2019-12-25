В Мурино мужчина убил человека тремя выстрелами из револьвера

Во Всеволожском районе Ленинградской области застрелили мужчину. К убийству привела внезапно возникшая ссора.

Ночью в четверг, 6 июля, в дежурную часть поступило сообщение о том, что в Мурино на Гражданской улице лежит труп мужчины.

Как стало известно Piter.TV, подозреваемый в совершении преступления, находясь на своей участке, поссорился со знакомым. После внезапно возникшего конфликта он выстрелил в него три раза из револьвера.

После полученных травм пострадавший скончался. По данным Росгвардии, информации об оружии у них в базе нет. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ранее сообщалось, что в Кировске мужчина перерезал ножом горло соседу.

Фото: Piter.TV