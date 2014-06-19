  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Кировске мужчина перерезал ножом горло соседу
Сегодня, 8:36
163
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Кировске мужчина перерезал ножом горло соседу

0 0

Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

В Кировске мужчина перерезал ножом горло соседу. Подробности ЧП стали известны Piter.tv.

Ночью 6 июля в полицию обратилась женщина и сообщила, что её сожитель убил соседа. Прибывшими полицейскими оперативно был задержан 41-летний В. Около полуночи в результате конфликта на фоне личных неприязненных отношений он перерезал ножом горло 59-летнему соседу. Мужчина от полученных ранений скончался на месте происшествия. 

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый ранее был судим.

Ранее в Петербурге в квартире на Суздальском мать напала с ножом на своего сына.

Фото: Piter.TV

Теги: кировск, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии