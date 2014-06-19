В Кировске мужчина перерезал ножом горло соседу. Подробности ЧП стали известны Piter.tv.
Ночью 6 июля в полицию обратилась женщина и сообщила, что её сожитель убил соседа. Прибывшими полицейскими оперативно был задержан 41-летний В. Около полуночи в результате конфликта на фоне личных неприязненных отношений он перерезал ножом горло 59-летнему соседу. Мужчина от полученных ранений скончался на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый ранее был судим.
Ранее в Петербурге в квартире на Суздальском мать напала с ножом на своего сына.
Фото: Piter.TV
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