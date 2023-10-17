Задержан мужчина, который поджег трансформаторную подстанцию на улице Егорова

Им оказался безработный 32-летний местный житель.

В Петербурге полицейские задержали мужчину, который поджег трансформаторную подстанцию на улице Егорова. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Вечером 24 сентября правоохранителям позвонил горожанин, который рассказал о подозрительном неизвестном, поджегшем подстанцию в Адмиралтейском районе. В результате произошел пожар площадью 1 "квадрат", никто не пострадал.

В тот же день на Московском проспекте полиция задержала злоумышленника. Им оказался безработный 32-летний местный житель.

Все обстоятельства поджога устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: житель Оренбургской области подозревается в поджоге дачи в Ленобласти.

Фото: Piter.TV