Задержан мужчина, который поджег трансформаторную подстанцию на улице Егорова

В Петербурге полицейские задержали мужчину, который поджег трансформаторную подстанцию на улице Егорова. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".
Вечером 24 сентября правоохранителям позвонил горожанин, который рассказал о подозрительном неизвестном, поджегшем подстанцию в Адмиралтейском районе. В результате произошел пожар площадью 1 "квадрат", никто не пострадал.
В тот же день на Московском проспекте полиция задержала злоумышленника. Им оказался безработный 32-летний местный житель.
Все обстоятельства поджога устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.TV: житель Оренбургской области подозревается в поджоге дачи в Ленобласти.
Фото: Piter.TV
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