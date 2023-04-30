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На Заставской улице построят новую трансформаторную подстанцию
Сегодня, 16:21
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На Заставской улице построят новую трансформаторную подстанцию

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Этот объект очень важен для подключения строящейся Витебской развязки к Западному скоростному диаметру.

На рабочем совещании губернатора Санкт-Петербурга с членами городского правительства одобрено целевое предоставление ПАО "Россети Ленэнерго" земельного участка для строительства на Заставской улице (участок 141) трансформаторной подстанции. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Новая трансформаторная подстанция должна заменить старую подстанцию открытого типа, которая расположена на соседнем участке и уже выработала свой ресурс.

Также этот объект очень важен для подключения строящейся Витебской развязки к Западному скоростному диаметру, отметили в городской администрации.

КГИОП проиграл суд Росгосцирку в деле о реставрации Блокадной подстанции.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)

Теги: заставская улица, трансформаторная подстанция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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