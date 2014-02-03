КГИОП проиграл суд Росгосцирку в деле о реставрации Блокадной подстанции

В 2023 году комитет подал новый иск уже к "Росгосцирку" с требованием восстановить исторический памятник в центре Петербурга в течение 2,5 года.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отклонил иск комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) к государственной компании "Росгосцирк" о восстановлении здания Блокадной подстанции на набережной реки Фонтанки.

"Росгосцирк" не смог провести реставрационные работы и разработать необходимую проектную документацию, поскольку "фактически не было возможности" это сделать, сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на решение суда.

Ранее, в 2020 году, КГИОП выиграл судебное разбирательство против ФГБУ культуры "Большой Санкт-Петербургский государственный цирк" (связан с "Росгосцирком") о проведении срочных ремонтных работ и составлении плана реставрации здания площадью около 2,1 тыс. кв. м. Тогда было принято решение о ежедневном штрафе в размере 50 тыс. рублей за невыполнение решения в установленный срок.

В 2023 году комитет подал новый иск уже к "Росгосцирку" с требованием восстановить исторический памятник в центре Петербурга в течение 2,5 года. Однако этот иск был отклонен из-за того, что "Росгосцирк" зарегистрирован в Москве. Планируется, что в здании Блокадной подстанции могут разместить репетиционный манеж для цирковых артистов, детскую цирковую школу, а также расширить экспозицию Музея циркового искусства.

Блокадная подстанция была построена в 1932 году и играла ключевую роль в поддержании жизни блокадного Ленинграда – она обеспечивала город электричеством для трамваев и троллейбусов. Однако с 2014 года подстанция перестала функционировать.

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Фото: открытыйгород.рф