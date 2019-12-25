Петербургский подрядчик завода для Hyundai взыскал 146 млн рублей

Согласно материалам дела, компания в мае 2020 года заключила договор на монтаж металлических конструкций на строительстве завода "Хендэ виа рус".

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области частично удовлетворил иск ООО "Стройтехимпорт" из Санкт-Петербурга к ООО "Хендэ инжиниринг рус", связанный со строительством завода по производству бензиновых двигателей - ООО "Хендэ виа рус", пишет "Деловой Петербург".

Напомним, что этот завод был торжественно открыт в сентябре 2021 года как первый в Европе для Hyundai Wia с объемом инвестиций 15,8 млрд рублей. В 2022 году здесь планировалось изготовить более 220 тыс. двигателей и начать сборку новой линейки Nu объемом 2 л. Однако с весны 2022 года завод оказался в простое из-за нехватки комплектующих и проблем в логистике. На данный момент, по данным издания, завод не работает.

Согласно материалам дела, компания в мае 2020 года заключила договор на монтаж металлических конструкций на строительстве завода "Хендэ виа рус". При этом, по версии подрядчика, возникла необходимость в проведении дополнительных работ и привлечении крупногабаритной техники (гусеничного крана мощностью 350 т). Без них "Стройтехимпорт" не смог бы выполнить основные работы, предусмотренные контрактом. Стороны, по сути, договорились "на словах", но юридически эти договоренности не были закреплены. После завершения проекта между "Стройтехимпортом" и "Хендэ инжиниринг рус" возникли разногласия по размеру платы за работу. Они так и не смогли достичь консенсуса. В декабре 2021 года "Стройтехимпорт" обратился в арбитраж с иском к "дочке" Hyundai, взыскивая задолженность 151,2 млн рублей и неустойку 14,8 млн.

В ходе процесса стороны решили заключить мировое соглашение. Однако, как следует из материалов дела, они достигли согласия по размеру долга - 129 млн рублей, но не смогли договориться об оплате гарантийных удержаний за уже выполненные работы, срок по которым наступает в ноябре этого года.

Ранее мы сообщили о том, что на бывшем заводе Hyundai в Петербурге с февраля собрали 7,9 тыс. автомобилей.

Фото: пресс-служба Смольного