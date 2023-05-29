На бывшем заводе Hyundai в Петербурге с февраля собрали 7,9 тыс. автомобилей

Также развивается дилерская сеть.

На бывшем заводе Hyundai Motor Manufacturing Rus "Автомобильный завод АГР" в Петербурге с начала перезапуска производства собрали 7,9 тыс. автомобилей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании AGR Automotive Group.

Предприятие полного производственного цикла ООО "Автомобильный завод АГР" в Санкт-Петербурге выпустило 2800 автомобилей бренда Solaris, показав суммарный результат в 7900 автомобилей с начала запуска производства в феврале 2024 года. Пресс-служба AGR Automotive Group

Генеральный директор ООО "АГР" и ООО "Автомобильный завод АГР" Алексей Калицев заявил, что на заводе производят запланированное количество машин, развивается дилерская сеть.

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Фото: пресс-служба Смольного (носит иллюстративный характер)