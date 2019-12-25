Назван основной владелец бывшего завода Hyundai в Петербурге

Переход собственности вызван обстоятельствами, связанными с введенными санкциями против предыдущего руководителя холдинга Андрея Павлова.

Согласно сообщению "КоммерсантЪ-СПб" от 25 июля, контрольным пакетом акций петербургского "АГР Холдинга" стала владеть компания АО "АК Инвест", которой было передано 94,999% активов холдинга.

"АГР Холдинг" занимается управлением бывшими автомобильными предприятиями концернов Hyundai в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Калуге. Переход собственности вызван обстоятельствами, связанными с введенными санкциями против предыдущего руководителя холдинга Андрея Павлова.

АО "АК Инвест" зарегистрировано в апреле нынешнего года предпринимателем Антоном Жуковым, известным как основатель и генеральный директор IT-компании "Три точки", предлагающей цифровые решения для автолюбителей и автомобильных дилеров.

За первые шесть месяцев 2025 года предприятие "АГР Холдинга" в северной столице выпустило 18,25 тысячи автомобилей модели Solaris.

Ранее бывший завод Hyundai опроверг планы по сборке машин GAC в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга