Бывший завод Hyundai опроверг планы по сборке машин GAC в Петербурге

Представители завода подчеркнули отсутствие соглашений с китайским производителем и подтвердили, что никакие шаги по подготовке производства пока не предпринимаются.

Компания "АГР Холдинг", владеющая автомобильным заводом в Санкт-Петербурге (бывший ХММР Рус), официально заявила, что не планирует производство машин марки GAC. Согласно сообщению пресс-службы, распространенному агентством ТАСС, информация о запуске сборки китайских авто на предприятии является недостоверной.

Недавно в СМИ появилась информация о возможной организации выпуска автомобилей GAC на площадях бывшего совместного предприятия с концерном Hyundai. Однако представители завода подчеркнули отсутствие соглашений с китайским производителем и подтвердили, что никакие шаги по подготовке производства пока не предпринимаются.

Таким образом, на сегодняшний день завод не рассматривает возможность освоения нового автомобильного бренда.

Ранее мы сообщили о том, что такси Lada Aura представили на ПМЭФ.

Фото: GAC