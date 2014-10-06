Такси Lada Aura представили на ПМЭФ

В "АвтоВАЗе" подчеркнули, что почти все компоненты автомобиля произведены в России.

Российский автогигант "АвтоВАЗ" представил свой новый флагманский седан Lada Aura, созданный специально для такси.

Автомобиль, продемонстрированный на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), выполнен в элегантном белом цвете с яркой желтой полосой, обрамляющей кузов, и традиционными черными "шашечками" на крыше. Такси-версия этого бизнес-седана отличается увеличенной колесной базой и высоким клиренсом, что позволяет ему уверенно справляться с непростыми дорожными условиями.

В "АвтоВАЗе" подчеркнули, что почти все компоненты автомобиля произведены в России. Двигатели для Lada Aura собираются на заводе в Тольятти, светодиоды поставляются из Димитровграда, кожа для салона — из Рязани, колеса — из Кирова, а за электронику отвечает холдинг "Итэлма".

Фото: Telegram / Поладим с LADA (носит иллюстритивный характер)