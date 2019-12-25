На бывшем заводе Hyundai в Петербурге начнут выпуск автомобилей GAC

Ранее появились сведения о появлении в России нового автомобильного бренда родом из Китая — iCaur, дебютирующего в нашей стране в 2026 году.

Портал "Китайские автомобили" информировал о запуске сборки трёх моделей автомобилей китайского производителя GAC на российском предприятии. Речь идёт о двух внедорожниках и одном минивэне.

Сборочное производство развернут на бывшей площадке завода Hyundai в Петербурге. Первоначально на конвейере появятся кроссовер GS3 (A79), крупный SUV GS8 (A60) и минивэн M8 (A88).

Ранее появились сведения о появлении в России нового автомобильного бренда родом из Китая — iCaur, дебютирующего в нашей стране в 2026 году.

Марка iCaur специализируется на производстве электрических кроссоверов (BEV) и серийных гибридов (REEV). Однако конкретные характеристики будущих моделей пока не раскрываются.

В КНР автомобили марки iCaur выпускаются под именем iCar и принадлежат концерну Chery.

Ранее мы сообщили о том, что новый БПЛА разработают в Петербурге.

Фото: GAC