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На бывшем заводе Hyundai в Петербурге начнут выпуск автомобилей GAC
Сегодня, 12:11
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На бывшем заводе Hyundai в Петербурге начнут выпуск автомобилей GAC

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Ранее появились сведения о появлении в России нового автомобильного бренда родом из Китая — iCaur, дебютирующего в нашей стране в 2026 году.

Портал "Китайские автомобили" информировал о запуске сборки трёх моделей автомобилей китайского производителя GAC на российском предприятии. Речь идёт о двух внедорожниках и одном минивэне.

Сборочное производство развернут на бывшей площадке завода Hyundai в Петербурге. Первоначально на конвейере появятся кроссовер GS3 (A79), крупный SUV GS8 (A60) и минивэн M8 (A88).

Ранее появились сведения о появлении в России нового автомобильного бренда родом из Китая — iCaur, дебютирующего в нашей стране в 2026 году.

Марка iCaur специализируется на производстве электрических кроссоверов (BEV) и серийных гибридов (REEV). Однако конкретные характеристики будущих моделей пока не раскрываются.

В КНР автомобили марки iCaur выпускаются под именем iCar и принадлежат концерну Chery.

Ранее мы сообщили о том, что новый БПЛА разработают в Петербурге.

Фото: GAC

Теги: авто, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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