Новый БПЛА разработают в Петербурге

Новая беспилотная система будет иметь полезную нагрузку весом до 150 кг и предусматривает создание как самого дрона, так и сопутствующих комплектующих, включающих автоматизированную наземную инфраструктуру.

О "Научно-производственное предприятие "Радар ммс" приступило к разработке беспилотного летательного аппарата с максимальной взлетной массой до 750 килограммов в рамках государственного научного исследовательско-конструкторского проекта. Эту информацию озвучил генеральный директор предприятия Иван Анцев в интервью агентству ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума-2025.

Анцев подчеркнул, что новая беспилотная система будет иметь полезную нагрузку весом до 150 кг и предусматривает создание как самого дрона, так и сопутствующих комплектующих, включающих автоматизированную наземную инфраструктуру. Благодаря этому комплексу станет возможной эксплуатация легких электрических аппаратов без участия оператора. Генеральный директор добавил, что данная технология найдет применение преимущественно в сфере доставки грузов и логистики.

Форум проходит ежегодно в Северной столице России и продлится с 18 по 21 июня. Основная тема обсуждения на ПМЭФ-2025 звучит как "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".

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Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Kandinsky 2.0")