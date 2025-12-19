В России за год продали более 250 тысяч китайских автомобилей местной сборки

По данным аналитиков, 38% от всех китайских автомобилей, собранных в России, имеют отечественный VIN.

В России по итогам 2025 года продали 257,8 тыс. китайских автомобилей местной сборки. Об этом сообщает портал Autonews со ссылкой на экспертов "Газпромбанк Автолизинга".

По данным аналитиков, 38% от всех китайских автомобилей, собранных в России, имеют отечественный VIN. В декабря 2025-го их доля составила 25 530 штук. Всего в 2025 году в России реализовали 672 431 китайский автомобиль. Больше всего было продано машин бренда Haval, выпущенных на заводах под Тулой и Калугой.

Кроме того, в 2025 году на калининградском заводе "Автотор" собрали 13 тыс. автомобилей Jetour. Среди моделей, локализованных в РФ, оказались Dashing, T2 и X70.

Ранее мы сообщали, что объем авторынка в РФ упал на 7,8% впервые за 10 лет.

Фото: pxhere.com