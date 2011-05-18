ФРП передаст "АвтоВАЗу" 7 млрд рублей займов

Финансирование будет использовано для производства компонентов и узлов для новых моделей Lada Aura на заводе в Тольятти.

Фонд развития промышленности (ФРП) заключил соглашения о предоставлении льготных кредитов "АвтоВАЗу" на общую сумму 7 млрд рублей. Эти средства будут направлены на производство компонентов и двигателей. Об этом заявили в пресс-службе ФРП.

Финансирование будет использовано для производства компонентов и узлов для новых моделей Lada Aura на заводе в Тольятти, а также для создания производства модернизированного 16-клапанного двигателя объемом 1,6 и 1,8 литра для легковых автомобилей Lada и других целей.

Обновленный двигатель будет установлен в автомобили Lada, включая модель Vesta, а также в новые модели Aura и другие перспективные автомобили. Общий бюджет двух проектов составляет 7,3 млрд рублей, из которых 5,7 млрд рублей предоставляются ФРП в виде льготных кредитов.

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин