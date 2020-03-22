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Бронированный кроссовер Hongqi LS7 презентовали на ПМЭФ
Сегодня, 15:59
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Бронированный кроссовер Hongqi LS7 презентовали на ПМЭФ

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В Китае стоимость автомобиля составляет примерно 50 млн рублей.

Китайская компания Hongqi, официальный автомобиль ПМЭФ-2024, представила на форуме бронированный кроссовер LS7. Это первый такой автомобиль в России и первая презентация данной модели.

В Китае стоимость автомобиля составляет примерно 50 млн рублей. Однако, для появления машины на российском рынке, ее еще предстоит сертифицировать. Дебют новинки в России ожидается в 2025 году.

Компания Hongqi в рамках ПМЭФ-2024 готова делиться своим опытом и современными инновационными наработками. Также компания представит флагманские модели и новинки для российского автомобильного рынка.

Ранее мы сообщили о том, что автоВАЗ презентовал прототип Lada e-Niva Travel на ПМЭФ.

Фото:  Telegram / Без ограничений

Теги: пмэф, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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