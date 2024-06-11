Как петербургские автозаводы адаптировались к новым условиям после санкций

Piter.TV рассказывает, какие автомобили собирают и выпускают в Северной столице.

С приходом санкций в Россию петербургские автомобильные заводы сменили вектор развития: началась сборка отечественных и китайских машин. "Японцы" (Nissan) и "корейцы" (Hyundai и Kia) утратили актуальность. На бывшем заводе Nissan ("Автозавод Петербург") и "Автозаводе АГР" (экс-Hyundai) собирают по несколько моделей.

"Автозавод Петербург": как проходил ребрендинг

Предприятие открыли еще в 2009 году в Парголово, прежние названия – "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" и "Лада Петербург". До 2022 года завод контролировала компания Nissan, сейчас он находится в собственности ФГУП "НАМИ".

Изначально Nissan передали ФГУП "НАМИ", потом, в 2023 году, – АвтоВАЗу. Тогда же его и переименовали в "Ладу Петербург" и перезапустили. Какое-то время выпускали китайские машины FAW Betsune T77 под названием Lada X-Cross 5, всего произвели 170 экземпляров.

Сборку и выпуск модели приостановили к концу года в связи с тем, что FAW перестал сотрудничать с АвтоВАЗом. Порядка 50 единиц реализовали в столице, еще 120 перевезли в Тольятти. В феврале 2024 года завод вернули ФГУП "НАМИ".

"Модельная" история: как было и как стало

С запуска производства машин на заводе Nissan выпускали модели Teana и X-Trail, добавлялись Murano, Pathfinder, Qashqai, Terrano. После введения санкций появились, как мы упоминали ранее, Lada X-Cross 5, а в начале 2024 года – автомобили под брендом Xcite, созданным в Северной столице. Речь идет о моделях X-Cross 7 – копии китайской Chery Tiggo 7 Pro, и X-Cross 8 (Chery Tiggo 8 Pro). Как сказано в нескольких источниках, в мае текущего года их производство завершено из-за низкого спроса. Купить такие машины все еще можно.

Готовится к сборке и Lada Iskra: ранее завод был на корпоративном отпуске. Соглашение о сотрудничестве производитель и предприятие подписали в рамках Петербургского международного экономического форума. Из Тольятти в город на Неве отправили 200 машинокомплектов модели – на них проверялись производственные процессы, также обучали сотрудников.

Бывший завод Hyundai: как сейчас выстраиваются производственные процессы

С начала прошлого года на бывшем заводе Hyundai на Левашовском шоссе собирают и выпускают машины под брендом Solaris из оставшихся комплектующих. Там производят Solaris HS (Hyundai Solaris), Solaris HC (Hyundai Creta), Solaris KRS (Kia Rio) и Solaris KRX (Kia Rio X-Line). Прежнее название марки и самого завода – "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус". Предприятие выкупило ООО "Арт-Финанс" – материнская компания ООО "АГР", возглавляет его Алексей Калицев.

По данным завода, специалисты при сборке теперь используют российскую сталь. В целом внедрены отечественные компоненты и разработки, повышена автономность производства.

В июне стало известно о том, что на базе предприятия планируется выпуск трех моделей китайской марки GAC – двух кроссоверов и минивэна. Однако сам завод опроверг информацию.

Информация не соответствует действительности. Таких планов у нашего завода нет. Пресс-служба "Автозавода АГР"

