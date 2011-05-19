"Автозавод Санкт-Петербург" вновь запустил производство автомобилей бренда Xcite

Владельцы завода на данный момент публично не раскрываются.

ООО "Автозавод Санкт-Петербург" вновь запустило производство автомобилей бренда Xcite после месячного перерыва, начавшегося 28 июля. Причиной остановки стал традиционный корпоративный отпуск сотрудников, сообщает информагентство "Интерфакс".

Ранее завод принадлежал японской корпорации Nissan, которая вела деятельность в Петербурге с 2009 по 2022 годы.

В связи с выходом Nissan из России имущество завода было официально передано предприятию федерального уровня "НАМИ", находящемуся под контролем Минпромторга. Впоследствии госструктура реализовала 99% активов АвтоВАЗу по символичной сделке. Владельцы завода на данный момент публично не раскрываются.

Фото: ООО "Автозавод Санкт-Петербург"