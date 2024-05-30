Автозаводы Петербурга увеличили отгрузки на 20%

Петербургские автозаводы резко снизили оборот.

По данным Петростата за первое полугодие 2025 года автомобильные предприятия города нарастили объемы отгрузок до 45,1 млрд руб. при этом их оборот сократился до 29,7 млрд руб.

Оборот автомобильных заводов Петербурга за январь-июнь 2025 года составил 29,7 млрд руб. что на 29% меньше чем за тот же период 2024 года. Объем отгруженных транспортных средств прицепов и полуприцепов вырос на 20,3% до 45,1 млрд руб.

В Петербурге работают два автозавода. Бывший Hyundai ныне "Автозавод АГР" собирает Solaris и китайские Jaecoo. "Автозавод Санкт-Петербург" бывший Nissan перешел с выпуска Xcite X Cross на Lada Iskra. Завод GM в Шушарах остается закрытым.

Снижение оборота связано с падением доходов заводов. Это могло произойти из-за скидок сокращения заказов и роста затрат. Увеличение отгрузок вероятно вызвано распродажей старых запасов.

Xcite X Cross с начала выпуска в 2024 году собрали 20 тыс. штук но продали только 11,3 тыс. Из-за скидок недополученная выручка превысила 1 млрд руб.

Ранее сообщалось, что японские и корейские автозаводы намерены вернуться в Петербург.

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