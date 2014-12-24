Японские и корейские автозаводы намерены вернуться в Петербург

Другие автопроизводители тоже выражают интерес к возвращению на российский рынок.

Существуют предположения о возможном возвращении на российский рынок некоторых крупных автомобильных производителей. Как сообщает "Деловой Петербург", компания Toyota обсуждает перспективы возобновления своей деятельности в России. Эта тема поднималась на недавней встрече представителей компании с дилерами. Напомним, завод Toyota в Петербурге, где выпускались седаны бизнес-класса и кроссоверы, был продан ФГУП "НАМИ" в 2023 году без возможности обратного выкупа. Однако до настоящего момента предприятие не восстановило свою работу, что теоретически оставляет Toyota шанс вернуть свои производственные мощности.

Другие автопроизводители тоже выражают интерес к возвращению на российский рынок. Например, глава Renault допустил возможность повторного выхода компании на российский рынок. Напомним, что в России Renault владела двумя третями акций "АвтоВАЗа" и производственной площадкой в Москве, где теперь выпускаются автомобили марки "Москвич".

Южнокорейские источники сообщают, что Hyundai также рассматривает возможность возвращения в Россию, если удастся урегулировать украинский конфликт. В пользу этого сценария свидетельствует возможность обратного выкупа активов, а также наличие у Hyundai завода по производству двигателей в Санкт-Петербурге, который остался в собственности компании после ухода с российского рынка. Стоит отметить, что на данном заводе продолжают производить автомобили под маркой Solaris.

Российские власти предлагают ряду условий для возврата иностранных компаний, включая создание совместных предприятий с локальными производителями и выполнение требований по высоким стандартам локализации. Кроме того, иностранным компаниям придется открывать в России специальные валютные счета для ведения финансовых операций, что может усложнить процесс вывода средств из страны.

Ранее эксперты оценили среднюю стоимость нового автомобиля в Петербурге и Ленобласти.

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