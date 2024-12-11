Эксперты оценили среднюю стоимость нового автомобиля в Петербурге и Ленобласти

Стоимость автомобилей китайских брендов в среднем достигла 3,74 миллиона рублей, увеличившись на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Эксперты "Авто.ру Оценка" проанализировали изменения цен на автомобили различных моделей в феврале 2025 года в Петербурге и Ленобласти.

Средняя стоимость новой машины составила 3,41 миллиона рублей, что на 5,1% больше, чем в январе. Стоимость автомобилей китайских брендов в среднем достигла 3,74 миллиона рублей, увеличившись на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Цена отечественных авто поднялась на 1% и составила 1,6 миллиона рублей. Значительнее всего, на 8,4%, выросла средняя стоимость автомобилей неподтвержденных марок, превысив отметку в 9,4 миллиона рублей, говорится в отчете.

Среди официальных новинок российского авторынка, показавших наибольший прирост цен за месяц, лидирует внедорожник Oting Paladin (7,7%, 4,75 млн рублей), за которым следуют Tank 700 (5,4%, 10,2 млн рублей) и Tank 500 (5,3%, 7,6 млн рублей). Пятерку замыкают Lada Niva (4,6%, 1,51 млн рублей) и Geely Atlas Pro (3,7%, 3,44 млн рублей).

Самые подешевевшие модели возглавляют премиальные кроссоверы Hongqi HS5 (-8,3%, 4,02 млн рублей) и Voyah Passion (-7,5%, 6,18 млн рублей), а также Kaiyi E5 (-5,9%, 2,01 млн рублей). Также в списке — электрический внедорожник Hongqi E-HS9 (-5,2%, 11,11 млн рублей) и Omoda S5 GT (-4,7%, 2,4 млн рублей).

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Фото: Piter.TV