Каршеринги Северной столицы оборудуют "алкозамками"

Их производство планируют начать в этом году.

В 2025 году компания "Лазерные системы" запустит серийное производство "алкозамков" для автомобилей. Об этом со ссылкой на пресс-службу Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга рассказали в Neva.Today.

Замки, реагирующие на пары алкоголя, будут блокировать зажигание автомобиля. Оборудовать ими планируют все каршеринги и городской транспорт.

Ранее мы сообщали, что петербургские депутаты предложили разрешить заряжать смартфоны в вагонах метро.

Фото: Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга