Каршеринги Северной столицы оборудуют "алкозамками"

В 2025 году компания "Лазерные системы" запустит серийное производство "алкозамков" для автомобилей. Об этом со ссылкой на пресс-службу Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга рассказали в Neva.Today.
Замки, реагирующие на пары алкоголя, будут блокировать зажигание автомобиля. Оборудовать ими планируют все каршеринги и городской транспорт.
Ранее мы сообщали, что петербургские депутаты предложили разрешить заряжать смартфоны в вагонах метро.
Фото: Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга
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