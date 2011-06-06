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Каршеринги Северной столицы оборудуют "алкозамками"
Сегодня, 22:20
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Каршеринги Северной столицы оборудуют "алкозамками"

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Их производство планируют начать в этом году.

В 2025 году компания "Лазерные системы" запустит серийное производство "алкозамков" для автомобилей. Об этом со ссылкой на пресс-службу Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга рассказали в Neva.Today.

Замки, реагирующие на пары алкоголя, будут блокировать зажигание автомобиля. Оборудовать ими планируют все каршеринги и городской транспорт.

Ранее мы сообщали, что петербургские депутаты предложили разрешить заряжать смартфоны в вагонах метро.

Фото: Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга

Теги: алкозамки, каршеринг
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости,

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