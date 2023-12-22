Сделка по покупке петербургского завода Hyundai завершена

"Арт-Финанс" приобрела два производственных объекта: завод в промышленной зоне Каменка и завод в промышленной зоне Шушары.

Компания "Арт-Финанс", владеющая бывшим заводом Volkswagen в России, закрыла сделку по покупке петербургского завода Hyundai. Об этом информирует пресс-служба компании.

Новый владелец предприятия выступает материнской компанией ООО "АГР": он объявил о закрытии сделки по приобретению 100% долей ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус". В рамках этого соглашения, "Арт-Финанс" приобрела два производственных объекта: завод в промышленной зоне Каменка и завод в промышленной зоне Шушары.

В ближайшее время все необходимые данные будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц.

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Фото: hyundai.ru