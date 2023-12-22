АвтоВАЗ подал заявки на регистрацию нового логотипа X

Товарный знак планируется зарегистрировать в двух вариантах, предназначенных для использования на производимых в Северной столице транспортных средствах.

Компания "Автозавод Санкт-Петербург", выступающая "дочкой" ОАО "АвтоВАЗ", намерена зарегистрировать новый товарный знак в виде буквы X. Соответствующие заявки на регистрацию были поданы в Роспатент

Товарный знак планируется зарегистрировать в двух вариантах, предназначенных для использования на производимых в Северной столице транспортных средствах.

По информации Ассоциации "Центр Коммуникативных Технологий", заявки были поданы 11 января 2024 года. Отмечается, что визуально товарный знак напоминает логотип корейского производителя Hyundai.

Ранее мы сообщили о том, что Lada X-Cross 5 перестанут выпускать в Петербурге.

Фото: Роспатент