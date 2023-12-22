Lada X-Cross 5 перестанут выпускать в Петербурге

Из 170 собранных машин 50 реализовали в Москве, 120 авто перевезли в Тольятти.

На петербургском автозаводе "АвтоВАЗ" закрывают проект Lada X-Cross 5, сделанный под китайский FAW Besturn T55. Об этом пишут в tg-канале "Автопоток", ссылаясь на свой источник.

Сборку X-Cross 5 не планируют возобновлять, поскольку First Automotive Works (FAW) перестал сотрудничать с "АвтоВАЗом". Из 170 собранных машин 50 реализовали в Москве, 120 авто перевезли в Тольятти.

60 экземпляров уже переобули в зимнюю резину, их будут использовать как служебный транспорт для вазовского начальства. Tg-канал "Автопоток"

Напомним, что ранее глава автозавода Максим Соколов рассказал, что первую партию Lada X-Cross 5 выкупили корпоративные клиенты. Несколько машин он решил оставить себе.

Фото: Piter.TV