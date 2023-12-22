Глава АвтоВАЗа высказался о судьбе произведённых в Петербурге Lada X-Cross 5

Сейчас Максим Соколов передвигается по Тольятти именно на этом кроссовере.

На автозаводе в Петербурге была успешно произведена первая партия кроссоверов Lada X-Cross 5, которая выкупленная корпоративными клиентами. Этой новостью поделился глава автозавода Максим Соколов.

Также руководитель отметил, что несколько машин из первой партии он решил оставить себе. Сейчас Соколов передвигается по Тольятти именно на этом кроссовере.

Напомним, что Lada X-Cross 5 (китайский FAW Besturn T55) была официально представлена на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023). Предполагалось, что продажи автомобиля должны были начать в прошлом году, однако этого не произошло.

Ранее глава Минпромторга Денис Манутров заверил, что бывший завод Nissan останется собственностью "АвтоВАЗа".

Фото: Piter.TV