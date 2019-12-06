Мантуров: бывший завод Nissan останется собственностью "АвтоВАЗа"

"АвтоВАЗ" будет продолжать развивать все свои производственные площадки, несмотря на давление санкций со стороны США.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров высказал свое мнение о судьбе завода Nissan в Северной столице. Сейчас предприятие находится под управлением "АвтоВАЗа": руководитель полагает, что передача другому владельцу нецелесообразна. Об этом информирует РИА Новости.

Также Мантуров добавил, что компания "АвтоВАЗ" будет продолжать развивать все свои производственные площадки, включая петербургский завод Nissan, несмотря на давление санкций со стороны США. Информацию передает РИА Новости.

Напомним, что США включили "АвтоВАЗ" в список предприятий, подпадающих под санкции, 14 сентября 2023 года. В перечне также обозначены российские автопроизводители "СОЛЛЕРС" и "Москвич".

Ранее мы сообщили о том, что автомобили Lada предложили переименовать в "Петербуржцев".

Фото: Piter.TV