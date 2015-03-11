Автомобили Lada предложили переименовать в "Петербуржцев"

Таким образом "АвтоВАЗ" может выразить любовь и уважение родному городу.

В Северной столице обнародовали петицию о переименовании автомобилей Lada производства АвтоВАЗа в "Петербуржцев" для появления конкуренции всем известной модели "Москвич". Об этом пишет "МК в Питере", ссылаясь на платформу Change.org.

Петербуржцы, подписавшие петицию, уверены, что завод должен утвердить название, которое отсылает к месту производства автомобилей.

Таким образом "АвтоВАЗ" может выразить любовь и уважение родному городу, считают авторы инициативы.

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Фото: Piter.TV