Стало известно, какие российские электромобили появятся в 2024 году

Отечественные производители следуют за мировой тенденцией.

Отечественные производители следуют за мировой тенденцией и активно разрабатывают электромобили. В 2024 году на рынке представят сразу три новых бренда. Об этом пишет 110km.ru.

Так, электрической версией пополнится линейка Lada Largus. Производство намерены запустить во II втором квартале на мощностях Ижевского автозавода. Среди электромобилей e-Largus будут представлены фургоны и универсалы. В состав модели войдёт синхронный электромотор на постоянных магнитах мощностью 110 кВт. Максимальная грузоподъемность машины – 430 кг, а максимальная скорость – 145 км/ч.



Также для россиян представят миниатюрную модель L-Type от Обуховского завода класса L7 (тяжёлые квадрициклы). Компания, входящая в концерн "Алмаз-Антей", продемонстрировала первый образец в конце ноября, а серийное производство намерены наладить в 2024 году. Среди особенностей L-Type выделяется каркасно-панельная конструкция кузова и электромотор, установленный на задней оси. Запас хода достигает 183 км.



Наконец, в IV квартале 2024 года в Калининграде планируется запуск серийного производства компактного электрокара "Амбер", разработанного специалистами Автотора при участии Московского Политеха. О новинке почти нет данных: известно лишь то, что модель также будет сертифицирован по классу тяжелых квадрициклов и получит каркасно-панельную конструкцию. Она будет применяться в сервисах доставки, сетевых компаниях, социальных и муниципальных службах.

Ранее мы сообщили о том, что автомобили Hyundai и Kia под маркой GAC планируют выпускать в Петербурге.

Фото: Lada; Telegram / Автопоток; Telegram / Янтарный ДЛБ