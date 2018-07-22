Автомобили Hyundai и Kia под маркой GAC планируют выпускать в Петербурге

Запуск производства машин запланирован на январь 2024 года.

На заводе Hyundai в Петербурге могут начать выпускать автомобили Hyundai и Kia под маркой Китая GAC. Об этом 27 ноября рассказали в телеграм-канале "Русский автомобиль", ссылаясь на "разговоры между представителями GAC и руководством "Авилона" во время визита предприятия 24 ноября.

Сделку могут закрыть в течение месяца. Запуск производства машин запланирован на январь 2024 года.

Сделка будет безденежной, потому что корейцы хотят вернуться через 2-3 года. Автор телеграм-канала "Русский автомобиль"

По данным источника, в ближайшие полтора года выпустят около 70 тыс. авто. В перспективе возможна крупноузловая сборка китайских машин, однако поначалу будут производить корейские авто. Некоторых сотрудников вызывают из режима простоя.

Ранее мы сообщали о продлении режима простоя до 30 ноября на заводе Hyundai в Северной столице. По состоянию на 30 октября, в простое находились 534 человека – примерно половина штатной численности предприятия.

Напомним, что Hyundai приостановил выпуск авто в марте 2022 года после того, как возникли трудности с поставкой комплектующих. Режим простоя с того момента регулярно продлевают.

Фото: hyundai.ru