Режим простоя на заводе Hyundai в Петербурге продлен

На данный момент в простое находятся 534 человека.

Петербургский автомобильный завод Hyundai продлил режим простоя до 30 ноября текущего года. Об этом пишет ТАСС 30 октября, ссылаясь на Центр занятости населения.

На данный момент в простое находятся 534 человека – примерно половина штатной численности предприятия. 25 сентября Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ, заявил, что покупатель завода Северной столицы найден, и им станет российская компания.

Напомним, что завод Hyundai остановил выпуск машин в марте 2022-го из-за того, что возникли проблемы с поставкой комплектующих. Режим простоя с того момента регулярно продлевают.

Ранее мы рассказывали о том, что на заводе в Петербурге запущено производство арматуры для нефтегазовой промышленности.

Фото: hyundai.ru