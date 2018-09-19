На заводе в Петербурге запущено производство арматуры для нефтегазовой промышленности

Всего в проект вложили примерно 2 млрд рублей инвестиций.

На базе Кингисеппского машиностроительного завода в Невском районе Северной столице запущено производство арматуры для нефтегазовых платформ. Всего в проект вложили примерно 2 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщило издание "Ведомости Северо-Запад".

Крупная сумма сложилась из приобретения технологии производства у западного государства, а также создания станочного парка и обучения сотрудников. Общая площадь предприятия составляет 2 тыс. кв.м.: в процессе развития планируется расширить завод в десять раз.

Основным продуктом предприятия станут шаровые краны, используемые в нефтеперерабатывающих производствах, а также нефте- и газодобывающих платформах в условиях крайнего севера. Кроме того, на заводе будут создавать установки сжижения природного газа. Подобные конструкции устойчивы как к жаре, так и холоду, и могут выдерживать температуры в диапазоне от -196 до +1100 градусов по Цельсию.

Ранее мы сообщили о том, что новый склад площадью 63 кв.м. построят в Шушарах в следующем году.

Фото: пресс-служба ООО "Кингисеппский машиностроительный завод"