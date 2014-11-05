Новый склад площадью 63 кв.м. построят в Шушарах в следующем году

Сумма, которая была затрачена на проект, не разглашается. Предполагается, что размер инвестиций может составит 4 млрд рублей.

К сентябрю 2024 года в посёлке Шушары намерены построить новый складской комплекс площадью примерно 63 тыс. кв.м. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на пресс-службу компаний NF Group и УК "Фортис-Инвест".

Склад будет предназначен для сдачи помещений в аренду. Он займёт 13 га. Сумма, которая была затрачена на проект, не разглашается. Предполагается, что размер инвестиций может составит 4 млрд рублей, не считая стоимости участка. Как уточнил гендиректор УК "Фортис-Инвест" Алексей Листовкин, высокая доходность проекта гарантирована благодаря своевременным вложениям и общерыночному росту стоимости складских помещений.

Добавим, что УК "Фортис-Инвест" связывают с банком "Санкт-Петербург". Судя по отчётности трёхлетней давности, в качестве "дочки" компании указан ПИФ "Невский — Шестнадцатый фонд".

Ранее мы сообщили о том, что крупнейший складской комплекс в формате self-storage открыли в Петербурге.

Фото: Pxhere