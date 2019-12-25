Крупнейший складской комплекс в формате self-storage открыли в Петербурге

Планируется, что инвестиции в проект окупятся за семь лет.

На Пискаревском проспекте в Северной столице открыли крупнейший в городе склад индивидуального хранения в формате self-storage. Объект оценён в 300 млн рублей. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Планируется, что инвестиции в проект окупятся за семь лет. Площадь склада составляет 4,5 тыс. кв.м. Всего комплекс состоит из 687-ми ячеек, торговые помещения занимают 240 кв.м., а мини-офисы расположены на 100 кв.м.

Арендная плата помещений на складе находится в диапазоне от 800 до 2,4 тыс. рублей за кв.м. в месяц.

Ранее мы сообщили о том, что мусорный оператор из Петербурга продаёт вторсырьё на торгах.

Фото: Pxhere