Hyundai планирует вернуться в РФ и выкупить свой завод в Петербурге

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Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом вызвал новую волну обсуждений среди южнокорейских бизнесменов о перспективах возвращения на российский рынок в случае отмены антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейские СМИ.

В частности, корпорация Hyundai Motor Group рассматривает возможность выкупа своего бывшего завода в Санкт-Петербурге, проданного в декабре 2023 года за символическую цену с возможностью обратного выкупа в течение двух лет. Hyundai Motor Group внимательно следит за ситуацией, цитирует агентство News1 источник в отрасли.

Однако агентство отмечает ряд сложностей, в том числе необходимость получения разрешения от правительства РФ и повторные переговоры о цене. Кроме того, существует риск, что вернуть утраченные позиции будет непросто, поскольку китайские автопроизводители быстро заняли рынок, когда Hyundai его покинула.

Агентство Yonhap сообщает о позитивных ожиданиях не только в автомобильной отрасли, но и среди судостроителей и производителей электроники. Отмечается, что Samsung Electronics и LG, имевшие производственные площадки в России, "внимательно следят за возможностью отмены санкций".

Ранее Piter.TV сообщал, что в 2024 году петербургские чиновники потратили 200 млн рублей на автомобили LADA.

Фото: Фото: unsplash (Sahej Brar)