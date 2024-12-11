В 2024 году петербургские чиновники потратили 200 млн рублей на автомобили LADA

LADA заняла 53% общего объема финансирования, выделенного на приобретение автотранспорта.

В 2024 году автомобили марки LADA оказались наиболее востребованными среди петербургских чиновников, пишет "КоммерсантЪ". На закупку этих транспортных средств было выделено 200 миллионов рублей по 20 контрактам.

LADA заняла 53% общего объема финансирования, выделенного на приобретение автотранспорта. На втором месте по популярности оказался бренд XCITE, производимый "Автозаводом Санкт-Петербург". Так, транспортное учреждение "Смольнинское" подписало договоры на поставку 20 кроссоверов X-CROSS 7.

В 2024 году петербургским автомобильным предприятиям не удалось достичь объемов производства, которые они имели до пандемии. "Автозавод Санкт-Петербург" (ранее известный как завод Nissan) и завод АГР (бывшая площадка Hyundai) выпустили примерно по 20 тысяч автомобилей каждый. Тем не менее, эти показатели ниже, чем те, которых добились Hyundai, Nissan и Toyota в 2019 году.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге чиновники потратили на машины 381 млн рублей.

Фото: lada.ru