Завод Hyundai в Петербурге вышел из простоя

В настоящее время предприятие работает в одну смену

Автомобильный завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", расположенный в Северной столице, возобновил свою деятельность во вторник, 9 января. Об этом сообщила "Фонтанка", ссылаясь на пресс-службу компании.

В настоящее время предприятие работает в одну смену, которая осталась после оптимизации штата в феврале 2023 года. По данным представителей завода, она состоит из 800 человек. Кроме того, на заводе возобновили подготовку кадров и обслуживание оборудования.

Напомним, что в середине декабря 2023 года временный совет директоров концерна Hyundai Motor утвердил продажу своего петербургского предприятия. В качестве нового владельца рассматривается независимая компания "Арт Финанс", уже ведутся переговоры по данному вопросу.

Ранее мы сообщили о том, что производство Chery началось на бывшем заводе Nissan в Петербурге.

Фото: hyundai.ru