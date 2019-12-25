Производство Chery началось на бывшем заводе Nissan в Петербурге

Модель уже успели заметить сборочном конвейере предприятия.

Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro собирают на заводе "Санкт-Петербург Лада" (бывшая площадка Nissan). Об этом пишет Telegram-канал "Автопоток" со ссылкой на инсайдеров.

Модель уже успели заметить сборочном конвейере предприятия. Она находится в завершающей стадии сборки: были установлены передняя и задняя рамы с предустановленной подвеской и силовым агрегатом. Косёса на автомобиль также установили российские специалисты.

При этом, что все автомобили Chery, производимые на петербургском заводе, сходят с конвейера без эмблем и шильдиков. Предполагается, что "АвтоВАЗ" поступит аналогичным образом с Chery Tiggo 7 Pro, как это уже было сделано в случае с FAW Bestune T77, просто заменив китайские эмблемы и шильдики на свои.

Ранее мы сообщили о том, что бывший завод Nissan останется собственностью "АвтоВАЗа".

Фото: Piter.TV