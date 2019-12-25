Мантуров: покупателем завода Hyundai станет российская компания

Скоро будет объявлено о сделке.

В Северной столице определили покупателя завода, ранее принадлежавшего концерну Hyundai. По словам вице-премьера РФ и главы Минпромторга Дениса Мантурова предприятие приобретено российской компанией. Заявление было сделано на промышленной выставке "Иннопром" в Казахстане.

Руководитель подчеркнул, что решение со стороны покупателя было окончательно сформировано. Скоро будет объявлено о сделке.

Кроме того, Мантуров сообщил, что покупатель планирует совершить сделку с опционом на обратный выкуп, однако он ограничен двумя годами согласно указу президента РФ.

Ранее мы сообщили о том, что обустройство площадки ОЭЗ Петербурга на территории завода Toyota оценили в 15,4 млрд рублей.

Фото: Hyundai.ru