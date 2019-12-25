Обустройство площадки ОЭЗ Петербурга на территории завода Toyota оценили в 15,4 млрд рублей

Строительство осуществится с 2025 по 2028 год.

Территории на территории бывшего завода Toyota в Шушарах, которые никак не используются, преобразуют р рамках четвёртой площадки особо экономической зоны (ОЭЗ). На проект будет потрачено 15,4 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на гендиректора АО "ОЭЗ "Санкт-Петербург" Тамару Рондалеву.



Руководитель отметила, что за 2024 год завершится разработка проектной и рабочей документации и экспертиза проектной документации. Строительство осуществится с 2025 по 2028 год.



Напомним, что задумка о преобразовании территорий бывшего завода японского автомобилестроителя стало известно в июле этого года. На данный момент проходит согласование с Министерством промышленности и торговли РФ, решение будет окончательно известно до конца текущего года.

Ранее стало известно, какие предприятия собираются строить в ОЭЗ Петербурга.

Фото: Piter.TV