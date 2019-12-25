Стало известно, какие предприятия собираются строить в ОЭЗ Петербурга

Речь идёт о трёх заводах различных направлений.

В ближайшие годы на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" будет возведено сразу несколько предприятий. Об этом пишет spb.aif.ru.

Так, один из заводов будет предназначен для разработки и производства электроники. Он предоставит примерно 350 новых рабочих мест. Также будет создано производство дженериков и инновационных препаратов, ранее не выпускавшихся в стране. За счёт него работой обеспечат 142 специалиста. Наконец, третий завод будет занят выпуском автоматизированных складских и подъёмных систем, которые связаны с транспортом и робототехникой для авиации, судостроения, ВПК. Для этого будет создано 150 новых рабочих мест.

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов,предприяиия ОЭЗ крайне важны для города, поскольку они строят современные высокотехнологичные производства, отчисляют выплаты в бюджет, создают рабочие места.

Фото: АО "Особая экономическая зона "Санкт-Петербург"