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Петербургский завод Hyundai планируют вывести из режима простоя 9 января
Сегодня, 20:30
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Петербургский завод Hyundai планируют вывести из режима простоя 9 января

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Ранее стало известно о продаже завода – переговоры велись с российской компанией "Арт-Финанс".

ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" объявило о выходе из режима простоя завода Hyundai в Петербурге после новогодних праздников – 9 января, пишет "Фонтанка" 25 декабря.

Ранее стало известно о продаже завода – переговоры велись с российской компанией "Арт-Финанс". В мае 2023 года эта же организация закрыла сделку по покупке активов страны немецкого концерна Volkswagen.

Напомним, что петербургский завод Hyundai остановил выпуск машин в марте 2022-го из-за возникших проблем с поставкой комплектующих. Режим простоя с того момента регулярно продлевали.

Фото: hyundai.ru

Теги: hyundai завод в спб, режим простоя
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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