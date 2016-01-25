Петербургский завод Hyundai планируют вывести из режима простоя 9 января

Ранее стало известно о продаже завода – переговоры велись с российской компанией "Арт-Финанс".

ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" объявило о выходе из режима простоя завода Hyundai в Петербурге после новогодних праздников – 9 января, пишет "Фонтанка" 25 декабря.

Ранее стало известно о продаже завода – переговоры велись с российской компанией "Арт-Финанс". В мае 2023 года эта же организация закрыла сделку по покупке активов страны немецкого концерна Volkswagen.

Напомним, что петербургский завод Hyundai остановил выпуск машин в марте 2022-го из-за возникших проблем с поставкой комплектующих. Режим простоя с того момента регулярно продлевали.

Фото: hyundai.ru