Hyundai Motor продаст завод в Петербурге

Переговоры о продаже ведутся с российской компанией.

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor решил продать завод в Петербурге, работа которого была приостановлена после начала СВО на Украине. Об этом говорится в официальном заявлении компании.



Переговоры о продаже ведутся с российской компанией "Арт-Финанс". Это структура дилера "Авилон". В мае эта же компания закрыла сделку по покупке российских активов немецкого концерна Volkswagen.

При этом отмечается, что Hyundai Motor продолжит осуществлять послепродажное обслуживание и другую поддержку клиентов Hyundai в Российской Федерации.

Ранее петербургский завод Hyundai продлил режим простоя до 31 декабря 2023 года. .

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Фото: pxhere