Режим простоя на заводе Hyundai в Петербурге продлен до конца года

В простое находятся 502 человека.

Петербургский завод Hyundai продлил режим простоя до 31 декабря 2023 года. Об этом пишет ТАСС 4 декабря, ссылаясь на пресс-службу городского Центра занятости населения.

ООО "Хендэ мотор мануфактуринг рус" сообщило о режиме простоя на предприятии до 31 декабря. В простое находятся 502 человека (примерно половина штатной численности предприятия). Пресс-служба Центра занятости населения Петербурга

25 сентября Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ, заявил, что покупатель завода Северной столицы найден, и им станет российская компания.

Завод Hyundai в Петербурге остановил выпуск машин в марте 2022 года из-за возникших проблем с поставкой комплектующих. Режим простоя с того момента регулярно продлевают.

Ранее мы рассказывали о том, что на предприятии могут начать выпускать автомобили Hyundai и Kia под китайской маркой GAC. Запуск производства машин запланирован на январь 2024 года.

Фото: hyundai.ru