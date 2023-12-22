Машины Solaris будут собирать на бывшем заводе Hyundai в Петербурге

Предприятие называется "Автомобильный завод АГР".

На бывшем заводе Hyundai в Петербурге будут производить автомобили Solaris. Об этом сообщили РИА Новости.

На данный момент планируется производство четырех моделей. Специалисты будут собирать седаны и кроссоверы. Продажи новых моделей стартуют сегодня, 22 февраля.

Предприятие называется "Автомобильный завод АГР". Гендиректором завода стал Алексей Калицев. Ранее он руководил компанией "Хендэ мотор СНГ" и развивал бренды Hyundai и Genesis в России.

Piter.tv стало известно, что в Ленобласти на маршруты выходят 70 новых автобусов.

Фото: Piter.tv