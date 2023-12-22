В Ленобласти на маршруты выходят 70 новых автобусов

На 1 января 2025 года в Ленобласти будет уже 500 новых комфортабельных автобусов.

В рамках транспортной реформы на маршруты Тосненского,Гатчинского, Приозерского районов Ленобласти выходят 70 новых автобусов, приобретенных с использованием федеральных казначейских кредитов.Об этом сообщила региональная администрация.

В рамках транспортной реформы, которую уже объявили и начали реализовывать, на 1 января 2025 года в Ленобласти будет уже 500 новых комфортабельных автобусов. Они будут разные: большие, низкопольные, с короткой и с длинной базой, повышенной проходимости — на различные виды и направления, поскольку в разных районах региона отличаются транспортные условия.

Автобусы запустят в работу на маршруты Тосненского, Гатчинского и Приозерского районов: №18, 18а, 100, 610, 631, 859. Их общая вместимость — 45 посадочных мест. Все транспортные средства работают на компримированном природном газе. В автобусах установлен кондиционер, электронное табло, автоинформатор, камеры видеонаблюдения, система подсчёта пассажиропотока, ремни безопасности и регулируемые спинки на каждом сиденье.

Фото: администрация Ленобласти