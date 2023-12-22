Завод по производству полимерных материалов заработал в Петербурге

Подготовка к запуску предприятия длилась почти 2 года, заявил генеральный директор ООО "ОПК-Восход" Глеб Холопов.

В Петербурге на предприятии "ОПК-Восход" начинают производить литые и электросварные фитинги из полимерных материалов диаметром от 32 до 160 миллиметров, применяющиеся при строительстве газопроводов и систем водоснабжения. Об этом 17 апреля пишет "Петербургский дневник".

Подготовка к запуску предприятия длилась почти 2 года, заявил генеральный директор ООО "ОПК-Восход" Глеб Холопов.

Мы создали уникальный завод. Некоторые наши позиции не производятся даже в мире, можем только мы. Одна из отличительных черт нашего предприятия – мощность. Готовы делать 650 тыс. единиц продукции в год. В планах – довести эту цифру до миллиона фитингов в год. А также у нас высокий уровень автоматизации производства. И соблюдаем все международные стандарты. Глеб Холопов, генеральный директор ООО "ОПК-Восход"

Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов рассказал, что раньше все электросварные фитинги закупались за границей. На данный момент в стране работают четыре предприятия, которые производят эту продукцию.

В общей сложности у нас около 300 производителей материально-технических ресурсов – от труб до систем телеметрии. Растет внутренняя конкуренция. Российские производители полностью удовлетворяют спрос на комплектующие для строительства газовых сетей, а значит, все поставленные задачи по газификации России будут выполняться в срок. Сергей Густов, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз"

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Фото: пресс-служба Фонда развития промышленности